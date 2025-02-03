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Трамп анонсировал уже второй разговор с Трюдо на фоне введения взаимных пошлин

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что после подписания указа о пошлинах на канадские товары, провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Только что разговаривал с Джастином Трюдо. Поговорим с ним снова в 15:00 (23:00 по Москве)", - написал он в соцсети Truth Social.

"Канада даже не позволяет у себя открываться банкам США и делать там бизнес. Что это значит? И много таких вещей, а еще нарковойна, и сотни тысяч людей умерли в США от наркотиков, провезенных через границы Мексики и Канады", - добавил Трамп.

1 февраля Трамп подписал указ о пошлинах в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. Пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.

Трюдо заявлял, что Оттава введет пошлины в 25% на импорт из США на сумму $155 млрд в ответ на пошлины, объявленные Трампом. 2 февраля стало известно, что Канада вводит 25-процентные пошлины на продовольствие, алкоголь, оружие, мотоциклы из США. Кроме того, Трюдо обсудил по телефону с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум шаги администрации Трампа в сфере тарифов.

Федеральное правительство и руководство провинций и территорий Канады также рассматривает возможность введения в отношении США нетарифных ограничений, касающихся критически важных минералов, энергоносителей и других товаров, отмечал Трюдо.

Президент Мексики тоже поручила Министерству экономики подготовить все возможные меры в ответ на введение США ввозных пошлин на мексиканские товары.

Дональд Трамп Канада США Джастин Трюдо Мексика
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