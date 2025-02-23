Экзит-полы прогнозируют победу ХДС/ХСС на выборах в Германии

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Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) одерживает победу на выборах в бундестаг, сообщают в воскресенье европейские СМИ со ссылкой на первые данные экзит-полов.

Согласно прогнозу телеканала ARD1, ХДС/ХСС получают 29% голосов, на втором месте - "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 19,5% голосов.

На третьем месте - Социал-демократическая партия (СДПГ), она получает 16%. За ней - "Зеленые" с 13,5%.

Немецкие СМИ отмечают, что, по сравнению с результатами выборов 2021 года, АдГ удвоила свой результат, а СДПГ впервые в своей истории может стать лишь третьей по силе партией в бундестаге.

Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель назвала их "историческими".

"Они хотели сократить наши места вдвое, но произошло обратное", - передаёт журнал "Штерн" слова Вайдель.

Немецкие СМИ напоминают, что несмотря на значительные успехи, АдГ может оказаться в невыгодном положении, так как представители других партий перед выборами заявляли, что не намерены вступать с ней в коалицию. Вайдель, однако, надеется на пересмотр их решения и отмечает свою готовность сотрудничать с ХДС/ХСС.