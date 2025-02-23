В Германии стартовали парламентские выборы

Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Избирательные участки на выборах в Бундестаг открылись в воскресенье по всей Германии, сообщает Associated Press (AP).

Голосование продлится до 18:00 (20:00 мск). Ожидается, что сразу после этого появятся результаты экзит-полов. Немцы будут голосовать в том числе по почте.

Агентство отмечает, что от исходов выборов, вероятно, будет зависеть ответ Европы на политику администрации президента США Дональда Трампа на украинский кризис, проблемы обеспечения безопасности на континенте.

AP напоминает, что избирательная система ФРГ редко предусматривает победу какой-либо партии с абсолютным большинством; вероятнее, в предстоящие недели двум или более партиям придется формировать правящую коалицию. На этот раз опросы общественного мнения тоже показали, что ни одна партия не пользуется подавляющей популярностью у граждан.

В опросах общественного мнения лидировал альянс ХДС/ХСС Фридриха Мерца, за ними идут "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель и Социал-демократическая партия Германии, членом которой является канцлер Олаф Шольц.

Мерц выступает за активное наращивание оборонных расходов Германии и военной помощи Украине. Шольц более осторожен в вопросах поставок оружия и стремится к дипломатическим решениям международных конфликтов. Вайдель критикует политику поддержки Украины и выступает за пересмотр отношений страны с Евросоюзом. Ещё один кандидат в канцлеры, бывший лидер левого крыла партии "Левые", Сара Вагенкнехт также не поддерживает военную помощь Украине в виде поставок оружия. Она критикует политику НАТО и считает, что Германия не должна ориентироваться на неё и не должна поддерживать санкции против России. Она часто заявляла, что Запад сыграл роль в эскалации ситуации, нарушив обещание не расширять НАТО после окончания "холодной войны".

Проведение досрочных выборов связано с решением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера распустить парламент в конце декабря после того, как депутаты вынесли вотум недоверия правительству Шольца. Канцлер сам призвал провести такое голосование, так как это позволяло ему провести досрочные выборы. Это ему было необходимо, так как в ноябре правящая коалиция распалась из-за разногласий по экономической политике Шольца.