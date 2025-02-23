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Состояние папы римского остается критическим

Состояние папы римского остается критическим
Фото: Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Анализы папы римского Франциска, который накануне перенес респираторный приступ, выявили почечную недостаточность, его состояние остается сложным, сообщил в воскресенье Зал печати Святого престола.

"Состояние папы римского остается критическим, однако со вчерашнего вечера у него больше не было респираторных приступов", - говорится в сообщении.

При этом, добавили в Ватикане, "некоторые анализы крови показывают начальную, легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем".

Вместе с тем, в релизе отмечается, что понтифик в воскресение принял участие в мессе для медицинского персонала, который ухаживает за ним в больнице.

В январе папа римский заболел бронхитом. Его госпитализировали в клинику Агостино Джемелли в Риме 14 февраля, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.

Ватикан Франциск Агостино Джемелли Рим
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