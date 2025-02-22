У госпитализированного папы римского возникли респираторные проблемы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск, проходящий в больнице лечение от пневмонии, в субботу испытал респираторный приступ, сообщили в субботу вечером в Ватикане.

"Этим утром у папы Франциска обнаружили затяжной астматический респираторный приступ", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана, выдержки из которого приводит Vatican News.

В итоге понтифику потребовался дополнительный кислород.

Кроме того, анализ крови Франциска выявил проблемы, связанные с анемией. Ему сделали переливание крови.

"Папа римский остается в сознании. Он провел день в кресле, хоть и чувствовал себя хуже, чем вчера", - подчеркнули в пресс-службе Ватикана. Врачи отмечают, что состояние понтифика, как и прежде, оценивается как критическое.

Ранее в субботу в Ватикане сообщили, что Франциск спокойно провел ночь, смог отдохнуть.

При этом, как отмечал Vatican News, медики предупреждают, что Франциск еще далек от выздоровления. Так. один из его врачей в римской клинике "Агостино Джемелли", Серджо Альфьери, пояснил на пресс-конференции в пятницу вечером, что курс лечения приносит неплохие результаты.

"Однако если вы спросите, находится ли его жизнь вне опасности, то я отвечу: нет", - подчеркнул врач.

В январе папа римский заболел бронхитом. Его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме 14 февраля, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.