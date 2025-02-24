Что случилось этой ночью: понедельник, 24 февраля

Выборы в Бундестаг, состояние папы римского критическое, Овечкин сократил оставание от Гретцки до 12 голов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ХДС/ХСС побеждает на выборах в Бундестаг с 28,6% голосов, АдГ набирает 20,8%. Третье место занимает СДПГ с 16,4%.

- Олаф Шольц признал поражение на выборах. Он поздравил лидера альянса ХДС/ХСС с победой и выступил против правых сил у власти.

- Лидер альянса ХДС/ХСС Фридрих Мерц планирует сформировать правительство к 20 апреля. Своим абсолютным приоритетом он назвал "создание единства в Европе".

- Овечкин провел три шайбы в ворота "Эдмонтона". Он сократил отставание от рекорда Гретцки до 12 голов.

- Состояние папы римского остается критическим. Об этом сообщил в воскресенье Зал печати Святого престола.

- Шеф Пентагона видит большой прогресс в урегулировании по Украине. Он заявил, что "мы ближе к миру, чем когда-либо".