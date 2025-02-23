В Белоруссии заявили, что не угрожают Украине

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия не представляет угрозы для Украины или своих западных соседей, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Не только Украине - вообще никому не угрожаем. Но он (президент Украины Владимир Зеленский - ИФ) начал пугать наших соседей - Польшу, страны Балтии, что в Беларусь войдет российский контингент очередной и создастся какой-то ударный кулак. Ну зачем? Политика России и Беларуси не нацелена на какие-то завоевания, претензии", - сказал Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"Те мероприятия, которые у нас спланированы и проводятся, они абсолютно открытые, прозрачные, плановые. По объему, количеству этих мероприятий мы проводим в гораздо меньшем объеме, чем в сопредельных государствах - в той же Польше, Прибалтике. Мы не строим полигоны в 15 км от границы. Да, у нас есть полигоны, которые остались от Советского Союза. Но мы не расширяем инфраструктуру, мы не увеличиваем там количество войск", - добавил он.

Госсекретарь белорусского Совбеза подчеркнул, что абсолютно исключает вероятность обострения со стороны Белоруссии.