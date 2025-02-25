Польша предоставит Украине очередной пакет помощи на 200 млн евро

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Польша готовится направить Украине очередной пакет помощи на сумму более 200 млн евро, сообщил агентству PAP глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и отметил, что "это больше, чем некоторые страны Европы пожертвовали за все время войны".

"Мы будем продолжать помогать, я хотел бы это подчеркнуть", - заверил министр.

"Мы будем тренировать украинских солдат, и мы выполняем эту миссию. Из 80-90 тысяч солдат, которых подготовили страны Европейского союза, Польша подготовила около трети - 28 тысяч. Мы готовы тренировать их дальше на нашей территории", - подчеркнул глава Минобороны.