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В Минске заявили, что не копят силы для агрессии против западных соседей

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии не имеют агрессивных планов в отношении западных соседей, предлагают возобновить военное сотрудничество для снятия напряженности, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник белорусского министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Мы по сети связи ОБСЕ оповестили наших соседей о том, что мы готовы к проведению мероприятий в рамках региональных мер доверия и безопасности по Венскому документу 2011 года. Это означает, что мы готовы к процессам переговоров, посещению воинских частей, информационному обмену, проведению взаимных инспекций как на территории Республики Беларусь, так и на территории Республики Польша на глубину 80 км", - сказал Ревенко в эфире белорусского "Первого информационного" телеканала в воскресенье.

"Что это нам дает? Польша может убедиться в том, что мы не накапливаем силы и средства для каких-либо агрессивных действий. Польша может убедиться в том, что мы миролюбивы, мы готовы к диалогу, мы готовы к сотрудничеству", - продолжил он.

Помощник главы Минобороны Белоруссии добавил, что Минск, в свою очередь, может убедиться, что на польской территории не формируются силы для потенциальной агрессии в отношении Союзного государства России и Белоруссии.

"Мы знаем об операции "Безопасное Подлясье". Мы знаем, что формируются три дивизии, в том числе в указанном промежутке 80 км от границы Республики Беларусь. То есть, наше предложение является своеобразным тестом, показателем политики Республики Польша", - резюмировал Ревенко.

Минобороны Белоруссии Минск ОБСЕ Польша
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