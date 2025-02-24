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Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии в рамках 16-го пакета санкций против России, сообщила Еврокомиссия.

"Сегодняшний пакет включает в себя дополнительные ограничительные меры в отношении Беларуси, отражающие торговые санкции, согласованные против Российской Федерации, а также другие меры, такие как ограничения, касающиеся продажи или предоставления услуг и программного обеспечения, депозитов и кошельков для криптовалютных активов, а также транспорта", - говорится в пресс-релизе ЕК.

Кроме того, в отношении Белоруссии введен новый критерий включения в список, нацеленный на лиц, организации и органы, поддерживающие или получающие выгоду от военно-промышленного комплекса страны.

Еврокомиссия Евросоюз Белоруссия
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