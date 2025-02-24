Под санкции Австралии попали Оршанский авиазавод и другие белорусские предприятия

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Австралии включило в новый пакет антироссийских санкций ограничительные меры против белорусских предприятий и граждан, говорится на сайте правительства страны.

Под санкции попали "БелОМО", Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин, Минский научно-исследовательский приборостроительный институт, Оршанский авиаремонтный завод, ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", "Пеленг" и КБ "Дисплей".

Помимо этого, под санкциями оказались первый заместитель председателя Госкомвоенпрома Белоруссии Олег Мищенко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко, заместитель министра обороны Андрей Федин, гендиректор "БелОМО" Александр Мороз и глава Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.

Ранее австралийское правительство заявило о введении против России "самого крупного пакета санкций Австралии с февраля 2022 года".

Санкции среди прочего распространяются на "объекты в оборонном, транспортном и финансовом секторах России", вводится запрет на поставки в Россию коммерческих беспилотных летательных аппаратов и компонентов к ним.