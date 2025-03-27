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Под санкции Евросоюза попали белорусские заводы микроэлектроники

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз расширил санкционный список в отношении Белоруссии, включив в него семь юридических и 25 физических лиц. Такое решение Совета Европы опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Под санкции попали ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" (крупный производитель микроэлектроники), ОАО "Планар" (крупный производитель микроэлектроники, в том числе военного назначения), госпредприятие "Завод точной электромеханики" (входит в состав Госкомвоенпрома Белоруссии, производит, по данным ЕС, в том числе баллистические ракеты).

В перечне также ГП "Белорусские лотереи" (входит в структуру Управделами президента Белоруссии, имеет исключительное право на организацию лотерей), компания "Белбет" (онлайн-казино, которым управляет ГП "Белорусские лотереи"), ООО "Ридотто" (занимается разработкой приложений для онлайн-игр), ООО "Цыбулька-Бел" (агрокомпания, по данным ЕС, принадлежит гражданину Германии Йоргу Дорнау).

Санкции также введены в отношении Сергея Авакова (генеральный директор ОАО "Планар"), Юрия Черного (директор "Завода точной электромеханики"), Дмитрия Шведко (предприниматель, мажоритарный акционер и директор ООО "Ридотто"), Михаила Денисенко (директор ГП "Белорусские лотереи"),

Кроме того, санкции введены против Центризбиркома Белоруссии, его сотрудников, некоторых судей, управляющего делами президента Белоруссии Юрия Назарова и его заместителей.

Евросоюз Центризбирком Белоруссия Интеграл
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