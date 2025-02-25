СБ ООН принял американскую резолюцию по Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию о необходимости урегулирования конфликта на Украине.

Проект поддержали 10 стран, в том числе РФ, пять проголосовали против. Никто из постоянных членов Совбеза ООН не применил право вето.

Предложенные Россией и другими странами поправки не были приняты.

Ранее Вашингтон представил эту же самую резолюцию на Генассамблее ООН. Она была принята, однако только с европейскими поправками, в которых действия РФ на Украине осуждались.

Российская поправка "о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса" была отклонена.

В американской резолюции Россия не называется агрессором и не упоминается неприкосновенность территориальной целостности Украины. В документе среди прочего осуждается гибель людей в ходе украинского конфликта.

Резолюция призывает к скорейшему завершению боевых действий и миру между Россией и Украиной.