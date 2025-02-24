Поиск

Украина не сняла проект резолюции ГА ООН в пользу американского варианта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Украина, несмотря на давление со стороны США, отказалась снять с голосования на Генассамблее ООН подготовленную ей резолюцию, требующую немедленного вывода российских войск, в пользу американской резолюции с призывом к скорейшему урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили агентству Associated Press (AР) американский чиновник и европейский дипломат.

"Один европейский дипломат заявил, что в отношении конкурирующих резолюций ведется интенсивное лоббирование и выкручивание рук. Американский чиновник заявил, что США пытаются заставить Украину и европейцев отказаться от своего проекта", - говорится в сообщении.

В украинском проекте содержится требование к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ". В проекте резолюции США признается "трагическая гибель людей" в ходе украинского кризиса и содержится призыв к "скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его коренных причин" и установлению прочного мира между Украиной и Россией.

АР обращает внимание, что фраза об "устранении коренных причин" конфликта была включена в проект по предложению постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

В результате Генассамблея в понедельник сначала проголосует по украинскому проекту, затем, как ожидается, по американскому, сообщили источники агентства.

"Противоречивые резолюции (...) подчеркивают напряженность в отношениях между США, Украиной и европейскими странами в течение пяти недель с тех пор, как президент Дональд Трамп вступил в должность и начал переговоры с Россией после многих лет изоляции в попытке положить конец войне"

Украина США ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть умеренно дешевеет в начале недели

Нефть умеренно дешевеет в начале недели

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 февраля

Спецпредставитель Трампа заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован

ХДС/ХСС побеждает на выборах в Бундестаг с 28,6% голосов, АдГ набирает 20,8%

ХДС/ХСС побеждает на выборах в Бундестаг с 28,6% голосов, АдГ набирает 20,8%

Мерц планирует сформировать новое правительство к 20 апреля

Состояние папы римского остается критическим

Состояние папы римского остается критическим

Олаф Шольц признал поражение на выборах

Что произошло за день: воскресенье, 23 февраля

Экзит-полы прогнозируют победу ХДС/ХСС на выборах в Германии

Экзит-полы прогнозируют победу ХДС/ХСС на выборах в Германии

Спецпосланник президента США заявил, что военные действия на Украине были спровоцированы

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне42 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5904 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });