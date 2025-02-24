Украина не сняла проект резолюции ГА ООН в пользу американского варианта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Украина, несмотря на давление со стороны США, отказалась снять с голосования на Генассамблее ООН подготовленную ей резолюцию, требующую немедленного вывода российских войск, в пользу американской резолюции с призывом к скорейшему урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили агентству Associated Press (AР) американский чиновник и европейский дипломат.

"Один европейский дипломат заявил, что в отношении конкурирующих резолюций ведется интенсивное лоббирование и выкручивание рук. Американский чиновник заявил, что США пытаются заставить Украину и европейцев отказаться от своего проекта", - говорится в сообщении.

В украинском проекте содержится требование к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ". В проекте резолюции США признается "трагическая гибель людей" в ходе украинского кризиса и содержится призыв к "скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его коренных причин" и установлению прочного мира между Украиной и Россией.

АР обращает внимание, что фраза об "устранении коренных причин" конфликта была включена в проект по предложению постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

В результате Генассамблея в понедельник сначала проголосует по украинскому проекту, затем, как ожидается, по американскому, сообщили источники агентства.

"Противоречивые резолюции (...) подчеркивают напряженность в отношениях между США, Украиной и европейскими странами в течение пяти недель с тех пор, как президент Дональд Трамп вступил в должность и начал переговоры с Россией после многих лет изоляции в попытке положить конец войне"