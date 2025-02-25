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Госсекретарь США призвал ООН вернуться к уставной миссии - положить конец войнам

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США проголосовали против резолюции ООН, обвиняющей Россию, так как она противоречила усилиям по урегулированию конфликта на Украине.

"Что касается более широкой резолюции, то мы считаем, что ООН необходимо вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войн и конфликтов, если она хочет быть полезной в XXI веке", - сказал Рубио в интервью Breitbart News.

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По его словам, США не считают целесообразным, чтобы в ООН было что-то, что вызывает "неприязнь" у одной из сторон.

"Мы обратились в Совет Безопасности с нашим компромиссом, который, на мой взгляд, сформулирован очень честно и, по сути, гласит: "война - это ужасная вещь", - отметил госсекретарь.

Он напомнил руководству ООН, что цель организации - "положить конец войнам и предотвратить конфликты, а не затруднить их прекращение".

"Поэтому я подумал, что хорошо, что мы добились этого в Совете Безопасности, и русские не наложили на это вето", - отметил глава Государственного департамента США.

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Ранее Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию о необходимости урегулирования украинского конфликта. Проект поддержали 10 стран, в том числе РФ, пять проголосовали против. Никто из постоянных членов СБ ООН не применил право вето.

Предложенные РФ и другими странами поправки не были приняты.

Ранее Вашингтон представил эту же самую резолюцию на Генассамблее ООН. Она была принята, однако только с европейскими поправками, в которых действия РФ осуждались. Российская поправка "о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса" была отклонена.

Американская резолюция не называет РФ агрессором и не упоминает неприкосновенность территориальной целостности Украины. В ней осуждается гибель людей в результате украинского конфликта. Документ призывает к скорейшему завершению боевых действий и миру между Россией и Украиной.

Государственный департамент США Марко Рубио Украина резолюция Россия
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