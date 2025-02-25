Поиск

Великобритания планирует нарастить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания намерена увеличить расходы на оборону до отметки в 2,5% от ВВП к 2027 году, заявил во вторник британский премьер Кир Стармер.

"Мы выполним наше обещание тратить 2,5% ВВП на оборону, (...) мы достигнем этого показателя в 2027 году", - приводят британские СМИ слова Стармера в Палате общин.

Он отметил, что правительство сможет добиться этого результата благодаря сокращению выделения помощи другим государствам. При этом Стармер подчеркнул, что Лондон продолжит играть "решающую гуманитарную роль в Судане, на Украине и в секторе Газа, бороться с изменением климата, поддерживать международные усилия в сфере здравоохранения".

Однако премьер указал, что "в такие времена, как сейчас, оборона и безопасность британского народа должны всегда ставиться на первое место".

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО, считая, что они выделяют мало средств на оборону. Выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп сказал, что попросит все страны НАТО поднять расходы на оборону до 5% от ВВП.

Великобритания Дональд Трамп США Кир Стармер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британский премьер-министр планирует обсудить Украину с европейскими лидерами

Энергетики призвали руководство ЕС снизить налоги на электроэнергию

Shell сообщила о росте мирового рынка СПГ в 2024 году всего на 3 млн тонн

Shell сообщила о росте мирового рынка СПГ в 2024 году всего на 3 млн тонн

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН

Bloomberg сообщил, что Индонезия вскоре отменит запрет на продажу iPhone 16

Bloomberg сообщил, что Индонезия вскоре отменит запрет на продажу iPhone 16

Госсекретарь США призвал ООН вернуться к уставной миссии - положить конец войнам

В Белом доме выразили надежду на скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским

В Белом доме выразили надежду на скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Рубио заявил, что США обсудят с РФ ее шаги по разрешению конфликта на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 25 февраля

Белый дом разрешил игнорировать требование об отчетах чиновников о проделанной работе

Белый дом разрешил игнорировать требование об отчетах чиновников о проделанной работе
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне45 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5907 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });