Великобритания планирует нарастить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания намерена увеличить расходы на оборону до отметки в 2,5% от ВВП к 2027 году, заявил во вторник британский премьер Кир Стармер.

"Мы выполним наше обещание тратить 2,5% ВВП на оборону, (...) мы достигнем этого показателя в 2027 году", - приводят британские СМИ слова Стармера в Палате общин.

Он отметил, что правительство сможет добиться этого результата благодаря сокращению выделения помощи другим государствам. При этом Стармер подчеркнул, что Лондон продолжит играть "решающую гуманитарную роль в Судане, на Украине и в секторе Газа, бороться с изменением климата, поддерживать международные усилия в сфере здравоохранения".

Однако премьер указал, что "в такие времена, как сейчас, оборона и безопасность британского народа должны всегда ставиться на первое место".

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО, считая, что они выделяют мало средств на оборону. Выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп сказал, что попросит все страны НАТО поднять расходы на оборону до 5% от ВВП.