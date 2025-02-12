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Рютте считает, что страны НАТО должны ориентироваться на 3% от ВВП на оборонные расходы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что в ближайшей перспективе норматив оборонных расходов для стран альянса в 2% ВВП будет недостаточным, и настаивает на показателе в 3%.

"Если мы не будем тратить больше 2%, то через четыре года - пять лет мы не сможем себя защитить. Мы обязаны тратить больше. Мы должны ставить новые цели", - сказал Рютте на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, знакомя журналистов с повесткой совещания министров обороны стран альянса 13 февраля.

По его словам, союзники по НАТО совместно проводят оценку недостающих элементов в оборонном потенциале и того, что будет необходимо альянсу для надежной обороны через несколько ближайших лет.

"И мы видим, что 2% - это недостаточно. Возможно, потребуется больше трех. Это пока оценка. Мы потом узнаем, какой будет окончательная цифра и какими будут сроки. Я не хочу здесь строить предположений. Но лучше раньше, чем позже. Эти цели будут поставлены. Это, действительно, должны быть некие реалистичные цели. Они должны выполняться", - объяснил генсек.

Он отвечал на вопрос, как и в какие сроки предполагается достичь заявленной им ранее цели оборонных расходов в 3% ВВП.

При этом Рютте согласился, что принимать на национальных уровнях решения о выделении денег непросто, и напомнил, что цель в 2% поначалу тоже достигалась с трудом. "Но большинство лидеров это понимают", - резюмировал генсек НАТО.

Марк Рютте НАТО
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