Президент Латвии заявил о планах увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Латвии Эдгарс Ринкевич на встрече с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что в ближайшие годы оборонный бюджет страны будет составлять до 4% ВВП, а к 2028 году вырастет до 5%. Его цитирует РАР.

"Латвия, как и Польша, тратит большие средства на оборону. Страна намерена достичь расходов на эти цели на уровне 4% ВВП, а в 2028 году 5% ВВП", - сказал Ринкевич.

При этом латвийский президент подчеркнул, что "не стоит жонглировать процентами, поскольку важны реальные оборонительные возможности".

Ринкевич выразил надежду, что все страны НАТО согласятся на новый уровень расходов минимум в 3,5% своего ВВП. "Это тот уровень, который нужно обсуждать. Тем странам, которым угрожает прямая опасность, нужно подумать об увеличении расходов на оборону", - заявил президент Латвии.