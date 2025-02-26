Глава США поддержал размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым размещение на Украине миротворческого контингента, который будет устраивать все стороны.
"Нужна такая форма миротворческого контингента, которая устроит всех", - сказал он журналистам в Белом доме.
Ранее Трамп уже высказывался о том, что не возражает против размещения на Украине миротворцев из европейских стран. При этом он отмечал, что не видит смысла в американском миротворческом контингенте, "так как мы - далеко".