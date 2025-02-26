Поиск

Глава США поддержал размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым размещение на Украине миротворческого контингента, который будет устраивать все стороны.

"Нужна такая форма миротворческого контингента, которая устроит всех", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп уже высказывался о том, что не возражает против размещения на Украине миротворцев из европейских стран. При этом он отмечал, что не видит смысла в американском миротворческом контингенте, "так как мы - далеко".

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Дональд Трамп США Украина Белый дом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров обсудил в Тегеране реализацию совместных с Ираном проектов, обстановку на Ближнем Востоке

Лавров обсудил в Тегеране реализацию совместных с Ираном проектов, обстановку на Ближнем Востоке

Британский премьер-министр планирует обсудить Украину с европейскими лидерами

Энергетики призвали руководство ЕС снизить налоги на электроэнергию

Shell сообщила о росте мирового рынка СПГ в 2024 году всего на 3 млн тонн

Shell сообщила о росте мирового рынка СПГ в 2024 году всего на 3 млн тонн

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за ошибочное голосование в ООН

Bloomberg сообщил, что Индонезия вскоре отменит запрет на продажу iPhone 16

Bloomberg сообщил, что Индонезия вскоре отменит запрет на продажу iPhone 16
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5909 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2184 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });