Глава США поддержал размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым размещение на Украине миротворческого контингента, который будет устраивать все стороны.

"Нужна такая форма миротворческого контингента, которая устроит всех", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп уже высказывался о том, что не возражает против размещения на Украине миротворцев из европейских стран. При этом он отмечал, что не видит смысла в американском миротворческом контингенте, "так как мы - далеко".