Поиск

Лавров видит за идеей отправки миротворцев на Украину дальнейший разогрев конфликта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россию никто не спрашивал о возможности размещения миротворческих сил на Украине, такой подход нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт, заявил на пресс-конференции в Дохе глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы никаких вариантов не можем рассматривать", - ответил он на соответствующий вопрос.

Он отметил что президент США Дональд Трамп "сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон". "Видимо, имея в виду нас и Украину. Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, который навязывается европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами, нацелен на то, о чем я только что упомянул, на то, чтобы конфликт разогревать и дальше, пресекать любые попытки его успокоить".

Лавров подчеркнул: "Были идеи "давайте оставим линию соприкосновения, - вот это российская, а это украинская": во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов: там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре. Поэтому такими простенькими механическими штучками как размещение войск не отделаться, надо говорить о первопричинах".

Дональд Трамп США Сергей Лавров Франция Украина МИД Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дипломаты РФ и США проведут встречу 27 февраля в Стамбуле

Военная операция на Украине

Военные РФ вернули под контроль Погребки и Орловку в Курской области

Совет Федерации одобрил закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Совет Федерации одобрил закон о продлении маткапитала до 31 декабря 2030 года

Матвиенко призвала закончить дискуссию об отмене ЕГЭ

Бывший замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

Бывший замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

Эмир Катара планирует посетить Россию 17 апреля

Правительство поддержало удвоение длительности допустимого сверхурочного труда

Правительство поддержало удвоение длительности допустимого сверхурочного труда

Закон об ограничении случаев заключения под стражу одобрен Советом Федерации

ФНС отметила рост поступления налогов в бюджет в 2024 году на 20%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5914 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2186 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });