Лавров видит за идеей отправки миротворцев на Украину дальнейший разогрев конфликта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россию никто не спрашивал о возможности размещения миротворческих сил на Украине, такой подход нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт, заявил на пресс-конференции в Дохе глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы никаких вариантов не можем рассматривать", - ответил он на соответствующий вопрос.

Он отметил что президент США Дональд Трамп "сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон". "Видимо, имея в виду нас и Украину. Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, который навязывается европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами, нацелен на то, о чем я только что упомянул, на то, чтобы конфликт разогревать и дальше, пресекать любые попытки его успокоить".

Лавров подчеркнул: "Были идеи "давайте оставим линию соприкосновения, - вот это российская, а это украинская": во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов: там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре. Поэтому такими простенькими механическими штучками как размещение войск не отделаться, надо говорить о первопричинах".