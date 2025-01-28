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В Казахстане птицы стали на 30% чаще сталкиваться с самолетами

Об этом сообщила Air Astana со ссылкой на данные IATA

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Казахстанский авиаперевозчик Air Astana заявил о значительном росте количества случаев столкновения самолетов с птицами в Казахстане в 2024 году.

"Уровень таких инцидентов (столкновений самолетов с птицами - ИФ) в стране, по данным IATA, значительно превышает мировой показатель. За 2024 год показатель столкновений с птицами на 10 тыс. полетов в группе компаний вырос на 30% по сравнению с 2023 годом и составил 203 случая", - сообщила пресс-служба компании.

В частности, авиакомпания сообщила об инциденте 26 января 2025 года: во время взлета самлолет авиакомпании FlyArystan FS 7366, летевший из Уральска в Астану, столкнулся со стаей птиц. В связи с отсутствием отклонений в работе систем и двигателей самолет продолжил полет и штатно сел в аэропорту Астаны.

При осмотре воздушного судна были обнаружены множественные повреждения, в том числе лопаток компрессора в левом двигателе и участков фюзеляжа, а также останки птиц, в том числе внутри двигателя. Птичьи останки направят на ДНК-тестирование, чтобы определить вид птиц для предотвращения подобных происшествий в аэропорту Уральска.

"Air Astana призывает аэропорты внедрять проактивные меры, включая контроль и управление окружающей средой, чтобы эффективно снижать риски для безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Air Astana - крупнейший казахстанский авиаперевозчик. 100%-ной дочерней компанией Air Astana является лоукостер FlyArystan. Среди акционеров компании - госфонд "Самрук-Казына" (41%), британской BAE Systems (16,95%) и ЕНПФ (6,51%). Номинальным держателем 23,6% акций указан CITIBANK, N.A.-NY.

Air Astana IATA Казахстан Астана Уральск
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