В Будапеште заявили о необходимости соглашения РФ и США для украинского урегулирования

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что решение украинского конфликта возможно только при заключении соглашения между Россией и США.

"На протяжении трех лет мы повторяем, что мира (на Украине - ИФ) можно достичь только через соглашение США и России", - написал Сийярто в среду в соцсети.

Он добавил, что Венгрия надеется на успех начавшихся между США и Россией переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. После них глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговор с представителями США получился полезным, сторонам удалось не только слушать, но и слышать друг друга. Лавров отметил, что Россия и США договорились создавать условия для возобновления сотрудничества в различных областях.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры между представителями Соединенных Штатов и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса.



