Российско-американские переговоры в Эр-Рияде завершились

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде завершилась, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

Первые за несколько лет российско-американские переговоры стартовали около 10:30 по Москве и продолжались около 5 часов с 15-минутной паузой и перерывом на ланч.

Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.