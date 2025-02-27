РФ и США проведут встречу в Стамбуле по устранению препятствий работы диппредставительств

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Дипломаты высокого уровня России и США проведут встречу в Стамбуле 27 февраля, чтобы обсудить возобновление нормальной деятельности посольств в обеих странах, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Такая встреча состоится завтра в Стамбуле, я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - сказал он журналистам в Дохе.

По словам министра, "наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве".

В свою очередь CNN сообщило со ссылкой на представителя госдепа, что представители США и России на встрече в четверг в Турции планируют обсудить "операционные вопросы", связанные с работой посольств и консульств.

"Вопросы касаются численности персонала, виз, банковских операций, необходимых для работы дипломатов, и других рабочих вопросов", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

В госдепе подчеркнули, что обсуждение украинской темы в данном случае "на повестке не стоит".

"На повестке не стоит никаких вопросов, связанных с политикой или безопасностью", - добавил представитель ведомства.