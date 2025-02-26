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Трамп намерен 28 февраля подписать с Зеленским соглашение по редкоземельным металлам

Трамп намерен 28 февраля подписать с Зеленским соглашение по редкоземельным металлам
Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в пятницу, 28 февраля, намерен подписать с Украиной соглашение по совместной добыче украинских редкоземельных металлов.

"Зеленский прибудет сюда в пятницу. Эти данные получили подтверждение. Мы подпишем большое соглашение. Оно касается редкоземельных металлов и других вещей", - сказал он во время заседания американской администрации в Вашингтоне.

"Нам удается хорошо работать с Россией, Украиной", - добавил Трамп.

Дональд Трамп США Украина Владимир Зеленский
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