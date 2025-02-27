Британский премьер прибыл в США для переговоров с Трампом по теме Украины

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Кир Стармер начал визит в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом по ряду тем, включая Украину, сообщает в четверг Sky News.

"Для длительного мира на Украине от нас требуются эффективные гарантии безопасности. Какую именно форму они примут, какая у них будет поддержка США, очевидно, будет предметом интенсивных переговоров", - отметил Стармер по пути в Вашингтон.

Он пояснил, что без помощи со стороны США перемирие на Украине можно будет легко нарушить.

Позднее, выступая в резиденции британского посла в Вашингтоне, Стармер выразил надежду на продолжение сотрудничества с США, ведь "история показывает, что, когда Великобритания и США работают сообща, происходят великие события".

Накануне Стармер заявлял, что Великобритания идет "нога в ногу" с США в вопросах украинского урегулирования. На вопрос журналиста, может ли он доверять президенту США Дональду Трампу в связи с его решениями на этом посту, премьер ответил "да", добавив, что у него хорошие отношения с американским лидером.

В среду также сообщалось, что премьер Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре приветствовали роль, которую Трамп играет в урегулировании украинского конфликта.

Ранее на этой неделе газета The Times сообщала со ссылкой на источники, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Стармер планировали уговорить Трампа прекратить двусторонние контакты с Москвой по украинскому урегулированию. "В обмен на это Европа обязуется обеспечить в будущем безопасность на Украине", - отмечала газета.

Газета The Wall Street Journal отмеала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без поддержки США.

Однако накануне Трамп заявил, что не видит смысла давать Украине американские гарантии безопасности, так как этим должна заниматься Европа. "Я не собираюсь давать значительных гарантий безопасности (...) потому что это сделает Европа. Они их соседи", - заявил Трамп в среду на заседание своей администрации.