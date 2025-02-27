Трамп отметил продвижение переговоров по украинскому урегулированию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в переговорах о решении украинского конфликта, отметив, что доволен тем, как ведет себя Россия. Об этом сообщает Sky News.

"Мы хорошо продвинулись по вопросу о мирной сделке", - сказал он журналистам в Белом доме, где принимает премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Президент США сказал, что Россия проявляет себя "очень хорошо", отметив, что согласования условий мер по обеспечению безопасности на Украине - это "простая часть", а сложность заключается в достижении самого соглашения о завершении конфликта.