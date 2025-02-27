Лукашенко анонсировал визит в РФ и переговоры с Путиным

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал визит в Россию и переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

"Через неделю мы с ним встретимся в Москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам. По телефону мы на это и сослались, что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях", - сказал Лукашенко в ходе интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Его цитирует госагентство БелТА.

Также Лукашенко отметил, что обсуждал с Путиным намечающуюся сделку между США и Украиной по редкоземельным металлам.

"Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял, говорю: странно как-то - американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике (о портах) и так далее. Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе", - отметил Лукашенко.

"На что он сказал, что "американцы ломятся в открытую дверь, это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать". А потом публично это озвучил", - сообщил президент Белоруссии.