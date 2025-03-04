Дата визита Лукашенко в Россию пока не утверждена

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президенты говорили недавно по телефону, условились, что такой визит состоится в ближайшее время. Когда именно, мы вам сообщим. Сделаем это вместе с нашими белорусскими коллегами", - сказал он на брифинге.

Кроме того, его спросили, заинтересована ли Россия в том, чтобы Белоруссия приняла участие в процессе урегулирования конфликта на Украине. Песков ответил, что "Украина обсуждается каждый раз, когда президенты (России и Белоруссии) встречаются". "Этот вопрос постоянно фигурирует на повестке дня. Любые усилия в плане регулирования приветствуются", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко 27 февраля заявил, что через неделю встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным.