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МИД РФ приложит усилия для нейтрализации угроз межэтнического конфликта в Боснии и Герцеговине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россия намерена задействовать все имеющиеся в ее распоряжении политические средства для недопущения развития ситуации в Боснии и Герцеговине по негативному сценарию, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская Федерация как постоянный член Совета безопасности ООН и один из гарантов мирного (Дейтонского) соглашения использует все имеющиеся в нашем распоряжении политические средства, чтобы предотвратить развитие ситуации в Боснии и Герцеговине по негативному сценарию и нейтрализовать угрозы межэтнического конфликта", - сказала Захарова на брифинге.

Москва также намерена "привлечь дополнительное внимание международного сообщества и совместными усилиями вернуть обстановку, как говорят балканисты, в дейтонское русло", отметила она.

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"Мы разделяем справедливое возмущение широкой общественности на Балканах в связи с вынесением 26 февраля судом Боснии и Герцеговины абсурдного обвинительного приговора по сфабрикованному делу против президента Республики Сербской Милорада Додика", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, "это очередной случай, когда политика взяла верх над правом".

Накануне суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в связи с тем, что он не исполнял решения верховного представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта, который, как неоднократно отмечали в руководстве боснийских сербов, был назначен на этот пост в обход принятых процедур. Додика приговорили к году лишения свободы с последующим запретом на шесть лет занимать государственные должности.

МИД РФ Мария Захарова Босния и Герцеговина Милорад Додик
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