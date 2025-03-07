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Президент Сербии обсудил с Путиным газоснабжение и санкции против NIS

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным важные вопросы двусторонних отношений, передает сербский телерадиоканал РТС.

"Собеседники в частности обсудили достижение соглашения о газоснабжении до 31 мая, вопрос о санкциях США в отношении сербской энергетической компании NIS, ситуацию с сербскими железными дорогами", - сообщает РТС.

Кроме того речь шла о важных политических вопросах - попытке организации "цветной революции" в Сербии, ситуации в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) и во всем регионе Западных Балкан.

"У нас состоялся добрый, содержательный, я считаю, отличный разговор обо всех важных вопросах двустороннего сотрудничества. Мы говорили о политическом сотрудничестве и о том, как межправительственным комиссиям необходимо продолжить работу по восстановлению торгового обмена и дальнейшему развитию экономического сотрудничества", - прокомментировал Вучич состоявшуюся беседу.

"Мы обсудили вопросы, которые имеют для Сербии чрезвычайное значение - сотрудничество "Железных дорог Сербии" с "Российскими железными дорогами", но, прежде всего, каким образом нам заключать газовое соглашение до 31 мая и как решать вопрос о компании NIS с учетом американских санкций", - приводит РТС слова Вучича.

На сайте Кремля сообщения о разговоре пока нет.

Вучич в соцсети сообщил, что провел с Путиным "очень хороший разговор" " по всем важным вопросам нашего двустороннего сотрудничества". 6 марта Вучич сообщил, что планирует в ходе телефонного разговора в пятницу с Путиным обсудить двусторонние отношения между Сербией и Россией, в частности, тему газоснабжения, ситуацию вокруг сербской энергетической компании NIS, а также ряд политических проблем.

Александр Вучич Босния и Герцеговина Сербия Республика Сербская
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