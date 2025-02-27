Bloomberg сообщил, что Турция открыта к идее отправки миротворцев на Украину

По данным агентства, Анкара готова пойти на такой шаг в случае урегулирования конфликта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Турции выразили готовность отправить своих военных на Украину в качестве миротворцев в случае урегулирования украинского конфликта, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турция, обладающая второй крупнейшей армией в НАТО после США, открыта к тому, чтобы отправить миротворческие силы на Украину", - пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По их утверждениям, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил эту возможность с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Украины Владимиром Зеленским ранее в этом месяце.

При этом они отмечают, что Анкара будет готова отправить миротворцев только при условии, что будет подключена ко всем контактам по формировании миротворческой миссии на Украине.

Ранее о готовности отправить на Украину своих миротворцев в случае урегулирования конфликта заявляли Франция и Великобритания.