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Власти Румынии выступили против отправки иностранных контингентов на Украину

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Бухарест выступает против направления войск на Украину, сообщил глава румынского правительства Марчел Чолаку.

"Я выступаю против направления войск и обсудил уже это с исполняющим обязанности президента Илией Боложаном. Эту позицию он выскажет и на заседании Европейского совета", - приводит в пятницу слова Чолаку сербская газета "Политика".

По мнению премьера, сначала следует добиться прекращения огня на Украине.

"Румыния должна стабилизировать ситуацию внутри своих границ - у нас самая длинная граница с Украиной, выход к Черному морю, и самый эффективный способ для усиления восточного фланга - это действовать на нашей территории, а не путем ввода войск в зону конфликта", - отметил Чолаку.

Ранее на этой неделе аналогичную точку зрения высказал глава правительства Польши Дональд Туск. Варшава готова оказать логистическую поддержку миротворческой миссии на Украине, если решение о ней будет принято, заявил он.

"Позиция Польши ясна: польские солдаты не будут принимать непосредственного участия в миротворческой миссии, как бы она не называлась, в то же время Польша готова обеспечить логистическую помощь", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.

"Мы делаем это и сейчас, но в случае необходимости, (мы готовы делать это) даже в большем объеме", - отметил польский премьер.

Румыния Польша Украина
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