Польша готова оказать только логистическую помощь миротворцам на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Польша готова оказать логистическую поддержку миротворческой миссии на Украине, если решение о ней будет принято, заявил глава польского правительства Дональд Туск. Его видеообращение выложено в его соцсетях.

"Позиция Польши ясна: польские солдаты не будут принимать непосредственного участия в миротворческой миссии, как бы она не называлась, в то же время Польша готова обеспечить логистическую помощь", - сказал он.

"Мы делаем это и сейчас, но в случае необходимости, (мы готовы делать это) даже в большем объеме", - отметил Туск.