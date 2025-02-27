Страны Северной Европы и Балтии объединяют оборонные сектора промышленности

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ведущие предприятия оборонной промышленности стран Северной Европы и Балтии подписали соглашение о расширении сотрудничества между оборонной промышленностью стран двух регионов, сообщил Yle.

Соглашение подписали финские компании и еще около двух десятков литовских, эстонских, датских, норвежских и шведских компаний, научно-исследовательских институтов и поддерживаемых государством организаций. Они образуют единую сеть оборонных инноваций ODIN (Организация по оборонным инновациям в Северных странах). Задачами сети ODIN обозначены ускорение разработки, финансирование и испытания оборонной техники в странах Северной Европы и Балтии.

"Мы являемся сверхдержавой с точки зрения людей и денег. Мы можем построить инфраструктуру, используя финский военный опыт, шведскую промышленность, датскую коммерциализацию и норвежские нефтяные деньги. Если мы можем создать сверхдержаву в обороне, почему бы нам этого не сделать, ведь это важно для всех нас", - прокомментировал директор по инновациям Датского национального центра оборонных технологий Петер Сперлинг.

По его словам, обороне нужна целая экосистема, включающая компании от стартапов до крупных корпораций, а также исследовательские организации и представителей сил обороны.

"Принципиальное отличие от прежнего мышления заключается в том, что стартапы теперь также включаются в оборонные проекты", - сказал он.