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Министр обороны Франции призвал Европу развивать независимый от США ОПК

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Франции Себастьян Лекорню призвал европейские страны развивать собственный оборонно-промышленный комплекс, чтобы меньше зависеть от США.

"Европейские страны должны определиться: выделять государственные средства на покупку вооружения у США, усугубляя тем самым зависимость от Вашингтона, или наконец-то прийти к автономии Европы в сфере обороны", - заявил Лекорню в эфире France Inter.

"Стремление закупать вооружение у США - это ошибка", - считает он.

Кроме того, Лекорню выразил несогласие с исполнительным зампредом Еврокомиссии Стефаном Сежурне, который накануне допустил возможность сделки с Соединенными Штатами: больше инвестировать в собственную оборону Европы в обмен на согласие Вашингтона на "торговый мир". По мнению французского министра, эти два вопроса нельзя увязывать друг с другом.

"Мы не будем рассматривать такой обмен: с одной стороны - военная безопасность, а с другой - гамбургеры и немецкие машины", - заявил Лекорню.

Он раскритиковал Брюссель за инициативы в оборонной сфере. По мнению Лекорню, Еврокомиссия, в отличие от Франции, не делает упор на покупку именно европейского вооружения. Кроме того, французский министр считает, что эта тематика - в принципе вне компетенции Еврокомиссии.

20 января президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о необходимости укреплять суверенитет европейской оборонной политики даже при наличии "такого великолепного союзника как Соединенные Штаты Америки". При этом Макрон не исключил возможности изменения оборонной стратегии Соединенных Штатов.

Брюссель Еврокомиссия США Эммануэль Макрон Стефан Сежурне Себастьян Лекорню Минобороны
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