Министр обороны Франции призвал Европу развивать независимый от США ОПК

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Франции Себастьян Лекорню призвал европейские страны развивать собственный оборонно-промышленный комплекс, чтобы меньше зависеть от США.

"Европейские страны должны определиться: выделять государственные средства на покупку вооружения у США, усугубляя тем самым зависимость от Вашингтона, или наконец-то прийти к автономии Европы в сфере обороны", - заявил Лекорню в эфире France Inter.

"Стремление закупать вооружение у США - это ошибка", - считает он.

Кроме того, Лекорню выразил несогласие с исполнительным зампредом Еврокомиссии Стефаном Сежурне, который накануне допустил возможность сделки с Соединенными Штатами: больше инвестировать в собственную оборону Европы в обмен на согласие Вашингтона на "торговый мир". По мнению французского министра, эти два вопроса нельзя увязывать друг с другом.

"Мы не будем рассматривать такой обмен: с одной стороны - военная безопасность, а с другой - гамбургеры и немецкие машины", - заявил Лекорню.

Он раскритиковал Брюссель за инициативы в оборонной сфере. По мнению Лекорню, Еврокомиссия, в отличие от Франции, не делает упор на покупку именно европейского вооружения. Кроме того, французский министр считает, что эта тематика - в принципе вне компетенции Еврокомиссии.

20 января президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о необходимости укреплять суверенитет европейской оборонной политики даже при наличии "такого великолепного союзника как Соединенные Штаты Америки". При этом Макрон не исключил возможности изменения оборонной стратегии Соединенных Штатов.