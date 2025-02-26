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Финский ОПК получит заказы для Украины на 660 миллионов евро

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны Финляндии запустило новую программу поддержки Украины, которая будет ориентирована на заказы для финского оборонно-промышленного комплекса на 660 миллионов евро, сообщило правительство республики.

"Благодаря этой новой программе поддержки финские компании будут играть ключевую роль в поддержке Украины. До сих пор мы в основном поддерживали Украину, передавая свои запасы, но в будущем продукция будет заказываться в значительных количествах у финских компаний", - прокомментировал министр обороны Антти Хаккянен.

Министр сообщил, что "это повысит шансы Украины на надлежащие условия мира и в то же время это позволит в будущем укрепиться финскому бизнесу и безопасности поставок".

Программа рассчитана на несколько лет.

Продукция финской оборонки будет передана Украине в рамках будущих пакетов материальной помощи. О ее содержании пока не сообщается.

Конкретные поставки оборонной техники будут рассмотрены на специальном заседании "круглого стола". Хаккянен отметил, что возможна разработка новой продукции.

ОПК Украина Финляндия Минобороны Антти Хаккянен
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