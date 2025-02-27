Уиткофф видит много возможностей для сотрудничества с Россией в экономике

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф считает, что после завершения украинского конфликта Вашингтон и Москва получат много возможностей для экономического сотрудничества, в том числе в сфере полезных ископаемых.

"Я думаю, у нас будет много возможностей для экономического сотрудничества", - заявил Уиткофф Fox News, отвечая на вопрос о том, получат ли США права на разработку полезных ископаемых в России после завершения конфликта.

Он отметил, что полезных ископаемых, интересующих США, много как на Украине, так и в России.