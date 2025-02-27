Во Франции заявили, что еще до Трампа обсуждали с Киевом добычу украинских полезных ископаемых

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Франция с октября прошлого года обсуждает с Киевом разработку украинских полезных ископаемых для использования в своей оборонной промышленности, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo.

"Нашей оборонной промышленности понадобится определенное количество совершенно ключевого сырья для наших собственных систем вооружения. Не в будущем году, а в течение следующих 30 или 40 лет", - считает Лекорню.

Франция, пояснил министр, хочет диверсифицировать такой импорт, и президент Эммануэль Макрон просил его вступить в переговоры с украинцами на "французском уровне", начиная с прошлого октября.

"Нравится нам это или нет, экономические вопросы всегда переплетаются с военными, стратегическими или вопросами безопасности. В любом случае, это особенно касается энергетики", - отметил Лекорню.

В своем комментарии радиостанция указала на то, что заявление французского министра прозвучало в то время, как Киев и Вашингтон "приблизились к соглашению о разработке минеральных богатств Украины после противостояния между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским".

Президент США подтвердил в среду, что 28 февраля намерен подписать с Украиной соглашение по совместной добыче украинских редкоземельных металлов.