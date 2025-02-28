Поиск

Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США

Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США
Александр Дарчиев
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США, он отправится в Вашингтон в ближайшее время, заявили в МИД РФ.

"В ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран американская сторона передала официальную ноту с агреманом" на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Дарчиева новым послом в Соединенных Штатах, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Его отъезд к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время", - добавили на Смоленской площади.

Российско-американские консультации по вопросам деятельности дипмиссий двух стран состоялись в Стамбуле накануне.

По их итогам в МИД России отметили, что консультации имели деловой характер, в частности, были согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий и созданию условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей. Стороны договорились продолжать диалог по этому каналу, сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве.

Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов был освобожден от обязанностей указом президента 10 октября 2024 года.

Дарчиев в 2005-2010 годах являлся советником-посланником посольства России в США. С октября 2014 по январь 2021 года - послом РФ в Канаде.

МИД РФ США Александр Дарчиев Стамбул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Водолаз МЧС России погиб во время очистки дна моря от мазута в Анапе

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Проблемы с сервисами ВТБ, Сбербанка и Т-Банка объяснили сбоем у операторов связи

Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина будут судить по делу о коррупции

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

РСПП рассчитывает до съезда согласовать с правительством регулирование деприватизации

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Новая Сорочина в Курской области

Разлив мазута в Керченском проливе

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Дело по иску Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" рассмотрят в закрытом режиме

Дело по иску Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" рассмотрят в закрытом режиме
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });