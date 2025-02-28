Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США

Александр Дарчиев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США, он отправится в Вашингтон в ближайшее время, заявили в МИД РФ.

"В ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран американская сторона передала официальную ноту с агреманом" на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Дарчиева новым послом в Соединенных Штатах, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Его отъезд к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время", - добавили на Смоленской площади.

Российско-американские консультации по вопросам деятельности дипмиссий двух стран состоялись в Стамбуле накануне.

По их итогам в МИД России отметили, что консультации имели деловой характер, в частности, были согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий и созданию условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей. Стороны договорились продолжать диалог по этому каналу, сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве.

Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов был освобожден от обязанностей указом президента 10 октября 2024 года.

Дарчиев в 2005-2010 годах являлся советником-посланником посольства России в США. С октября 2014 по январь 2021 года - послом РФ в Канаде.