США планируют осенью начать развертывание гиперзвукового оружия

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Армия США осенью начнет развертывание первой оперативной гиперзвуковой ракетной системы дальнего действия (LRHW) Dark Eagle, сообщило издание Military Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Последнее успешное испытание системы, разработанное для Армии и оснащения кораблей ВМС США, было проведено в декабре 2024 года. Запуск был осуществлен с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Гиперзвуковые ракеты Dark Eagle способны развивать скорость в 5 Маха (около 6 тысяч км в час). Планирующий блок может маневрировать по высоте, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. По данным Пентагона, батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя контейнерами на каждом с гиперзвуковыми ракетами. Проектная дальность ракеты составляет 2775 км.