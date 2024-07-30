США провели испытание гиперзвукового оружия

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Армия и ВМС США провели на Атлантике испытание гиперзвукового оружия, сообщило издание The War Zone, ссылаясь на представителя Пентагона.

"Армия и ВМС США недавно провели испытание гиперзвуковой системы на базе Космических сил Кейп-Канаверал во Флориде", - сообщил представитель министерства обороны США изданию.

Когда именно было проведено испытание, источник не уточнил. Предположительно оно состоялось 25 июля, отмечает издание, указывая на активность военной авиации в районе Флориды.

"Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии. Были собраны важные данные о работе техники и программного обеспечения, которые будут способствовать дальнейшему прогрессу в направлении развертывания гиперзвукового оружия. На данный момент у нас нет дополнительных подробностей или информации (об испытании), которые мы могли бы предоставить", - отметил он.

Вместе с тем американские военные не сообщают, было ли оно успешным или неудачным, и был ли вообще реальный запуск.

По имеющимся данным, речь идет о гиперзвуковом ракетном комплексе дальнего действия (LRHW) Dark Eagle, разрабатываемом для оснащения армии и ВМС США.

Гиперзвуковые ракеты Dark Eagle способны развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Планирующий блок может маневрировать по высоте, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. По данным Пентагона, батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя контейнерами на каждом с гиперзвуковыми ракетами. Проектная дальность ракеты составляет 2775 км.

Передача первого прототипа гиперзвукового комплекса 5-му батальону 3-го артиллерийского полка 17-й бригады полевой артиллерии была осуществлена еще 7 октября 2021 года в ходе церемонии на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.