Пентагон анонсировал новое испытание гиперзвукового оружия до конца года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Армия США до конца года планирует провести очередное испытание гиперзвукового оружия, следует из данных Пентагона.

По данным Минобороны США, американская армия намерена провести еще одно испытание своего гиперзвукового оружия большой дальности к концу 2024 года, чтобы решить, следует ли передать его на вооружение первому подразделению в следующем году.

По имеющимся данным, речь идет о гиперзвуковом ракетном комплексе дальнего действия (LRHW) Dark Eagle, разрабатываемом для оснащения армии и ВМС США.

Гиперзвуковые ракеты Dark Eagle способны развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Планирующий блок может маневрировать по высоте, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. По данным Пентагона, батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя контейнерами на каждом с гиперзвуковыми ракетами. Проектная дальность ракеты составляет 2775 км.