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Пентагон анонсировал новое испытание гиперзвукового оружия до конца года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Армия США до конца года планирует провести очередное испытание гиперзвукового оружия, следует из данных Пентагона.

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По данным Минобороны США, американская армия намерена провести еще одно испытание своего гиперзвукового оружия большой дальности к концу 2024 года, чтобы решить, следует ли передать его на вооружение первому подразделению в следующем году.

По имеющимся данным, речь идет о гиперзвуковом ракетном комплексе дальнего действия (LRHW) Dark Eagle, разрабатываемом для оснащения армии и ВМС США.

Гиперзвуковые ракеты Dark Eagle способны развивать скорость в 5 Маха (около 6 тыс. км в час). Планирующий блок может маневрировать по высоте, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. По данным Пентагона, батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя контейнерами на каждом с гиперзвуковыми ракетами. Проектная дальность ракеты составляет 2775 км.

Пентагон США Dark Eagle
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