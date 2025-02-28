В Афинах на акции в память жертв крупной ж/д катастрофы произошли столкновения с полицией

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Беспорядки произошли в пятницу у здания греческого парламента по окончании акции, приуроченной ко второй годовщине железнодорожной катастрофы, в которой погибли 57 человек, сообщают греческие СМИ.

По их данным, по завершении акции в память погибших в полицию полетели бутылки с зажигательной смесью, полицейские применили слезоточивый газ.

Акция у здания парламента в Афинах прошла в рамках всеобщей забастовки, созванной работниками транспортного сектора в связи с тем, что власти, по их мнению, недостаточно хорошо ведут расследование причин той железнодорожной катастрофы.

В пятницу в Греции железнодорожное, морское паромное сообщение либо осложнено, либо полностью парализовано. Отменены прием и вылеты в аэропортах, поскольку к забастовке присоединились и авиадиспетчеры.

Кроме того, бастующих транспортников поддержали врачи, адвокаты и преподаватели. Закрыты общественные учреждения и театры.

Забастовка приурочена ко второй годовщине железнодорожной катастрофы в греческой области Фессалия. 28 февраля 2023 года там произошло лобовое столкновение междугороднего пассажирского поезда с товарным составом. Жертвами катастрофы стали 57 человек. Эта катастрофа стала самой смертоносной за всю историю железнодорожного сообщения в Греции.