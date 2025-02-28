В Греции железнодорожное и авиасообщение нарушено из-за забастовки

Акция протеста приурочена к годовщине со дня крупной железнодорожной катастрофы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Греции осложнено или парализовано движение транспорта в связи с 24-часовой забастовкой работников транспортного сектора, пишет Кathimerini.

Полностью прекращено движение пригородных поездов в Афинах, афинские таксисты также присоединились к забастовке. Однако в греческой столице работают метро и трамваи, - в основном для того, чтобы обеспечить подвоз участников акции перед зданием парламента.

Ожидаются перебои с отправкой и приемом авиарейсов в аэропортах страны, поскольку в забастовке также принимают участие и греческие авиадиспетчеры.

Забастовка приурочена ко второй годовщине железнодорожной катастрофы в греческой области Фессалия. 28 февраля 2023 года там произошло лобовое столкновение междугороднего пассажирского поезда с товарным составом. Погибли 57 человек. Эта катастрофа стала самой смертоносной за всю историю железнодорожного сообщения в Греции.