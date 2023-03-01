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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В столкновении поездов в Греции погибли уже 36 человек

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в столкновении пассажирского и грузового поезда на севере Греции достигло 36 человек, пишет "Катимерини". Госпитализированы 72 из 85 пострадавших. Шестеро пострадавших находятся в реанимации.

В экстренных службах опасаются, что число погибших может увеличиться: продолжается работа по извлечению пассажиров, застрявших в сильно поврежденных первых вагонах состава. Вагоны разрезают по частям. Опознание погибших осложняет то, что поврежденные вагоны горели.

Железнодорожная компания Hellenic Train сообщила, что в обоих поездах было в общей сложности 354 человека. Два человека находились в грузовом составе, а в пассажирском было 12 человек бригады и 342 пассажира.

Трагедия произошла незадолго до полуночи. Пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, на скорости столкнулся лоб-в-лоб с товарным, который по невыясненной причине оказался на том же пути. Случившееся уже расследуется, есть первые задержанные.

Минфин Греции решил, что погибшие будут похоронены за государственный счет.

Президент Греции Катерина Сакелларопулу из-за катастрофы прервала визит в Молдавию.

Столкновение поездов в Греции

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Греция Темпе Фессалия Hellenic Train Катерина Сакелларопулу
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