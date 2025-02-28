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Министр международного развития Великобритании ушла в отставку в знак протеста

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс ушла в отставку в связи с недавним решением премьер-министра Кира Стармера увеличить расходы на оборону за счет сокращения бюджета на иностранную помощь, передает АР.

В письме, адресованном Стармеру и опубликованном ею в соцсетях, она заявила, что нет "легких путей" для увеличения расходов на оборону, но она не согласна с решением премьер-министра.

25 февраля Стармер заявил, что правительство увеличит расходы на оборону Великобритании до 2,5% от ВВП к 2027 году с нынешних 2,3%. Он добавил, что Европа вступает в новую эру, которая требует "ответа поколения".

Этот шаг получил поддержку со стороны президента США Дональда Трампа, но подвергся критике со стороны гуманитарных организаций, которые заявили, что он не только наносит ущерб людям из беднейших стран мира, но и ослабляет мягкую силу Великобритании.

Великобритания Аннелиза Доддс Кир Стармер
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