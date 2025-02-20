Команда Маска начала проверку эффективности расходования бюджета Пентагона

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Команда экспертов американского Департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, начала проверку бюджетных расходов Пентагона, сообщило издание Military.com.

Эксперты получили доступ к информационным системам и базе данных Министерства обороны США при поддержке его главы Пита Хегсета.

Пентагон, бюджет которого составляет около $850 млрд., является крупнейшим федеральным агентством и владеет большей частью наиболее конфиденциальной информации по национальной обороне США. В ведомстве служит более 2 млн военнослужащих.

Проверка деятельности ведомства является частью мер по сокращению расходов. Хегсет заявил журналистам на прошлой неделе, что он приветствует Маска и его команду и верит, что они смогут найти "миллиарды долларов" для экономии.

Пентагон уже заявил, что дал указание военным составить список потенциальных сокращений на общую сумму около $50 млрд. из бюджета на 2026 финансовый год.

"Эти коррекции составят 8% от бюджета администрации Байдена на 2026 финансовый год, что составит около $50 млрд., которые затем будут потрачены на программы, соответствующие приоритетам президента Трампа", - заявил и.о. замминистра обороны Роберт Салесс.