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Генсек НАТО считает, что Зеленскому нужно наладить отношения с Трампом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом, заявил в субботу генсек НАТО Марк Рютте в эфире телеканала ВВС.

Генсек альянса добавил, что после встречи Зеленского и Трампа он дважды разговаривал с президентом Украины. По словам Рютте, он сказал Зеленскому, что "мы должны уважать" то, что Трамп делал для Украины.

"Мы действительно должны отдать Трампу должное", - подчеркнул Рютте.

В пятницу во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме между ними произошла публичная перепалка. В ней также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Вы в плохом положении. У вас нет козырей. С нами у вас появятся козыри, но сейчас, без нас, у вас их нет", - заявил Трамп, обращаясь к Зеленскому. На это украинский лидер ответил, что не играет в карты.

Позже президент США отметил, что прозвучавшие от Зеленского критические комментарии в адрес американской администрации - это "крайне неуважительно".

Зеленский после неудачных переговоров с Трампом прибыл в субботу в Великобританию. Ожидается, что в воскресенье он примет участие в неформальной встрече лидеров ряда стран Европы.

НАТО Марк Рютте Владимир Зеленский
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