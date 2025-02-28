Трамп заявил Зеленскому, что без США у того нет козырей на переговорах по Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме крайне неуважительными, отметив, что без Вашингтона у Киева нет козырей на переговорах с РФ.

"Вы в плохом положении. У вас нет козырей. С нами у вас появятся козыри, но сейчас, без нас, у вас их нет", - заявил Трамп.

Президент США отметил, что прозвучавшие от Зеленского критические комментарии в адрес американской администрации – это "крайне неуважительно".

Он заявил, что Зеленский "не имеет права говорить США, что они будут чувствовать в будущем" при отношениях с Россией.

"Мы пытаемся решить проблему", - добавил Трамп, говоря об украинском конфликте.

Продолжив критиковать Зеленского, президент США обвинил его в "заигрывании с третьей мировой войной" и жизнями миллионов людей.

"У вашей страны серьезные проблемы. Вы не победите", - заявил Трамп, обращаясь к своему гостю.

Продолжая критиковать президента Украины, Трамп сказал ему: "Так вести дела будет очень сложно".

Американский президент добавил, что специально продлил общение с украинским лидером перед СМИ в Белом доме, чтобы американцы "могли увидеть, что на самом деле происходит".

Трамп, говоря об украинском конфликте, посоветовал украинскому коллеге согласиться на перемирие, если у него будет такая возможность, чтобы остановить гибель людей.

Зеленский во время встречи в овальном кабинете, говорил, что его не устроит перемирие без сильных гарантий безопасности со стороны Запада и сильной системы ПВО. Также он заявил, что заключение с США соглашения об украинских редкоземельных металлах – недостаточная гарантия для безопасности Украины.

Затем Зеленский попытался объяснить американским собеседникам, что в будущем США почувствуют последствия украинского конфликта, несмотря на Атлантический океан между ними, что вызвало бурную реакцию президента. Трамп на это ответил: "Не нужно говорить нам, что именно мы будем чувствовать".

Украинского лидера раскритиковал и присутствовавший на встрече вице-президент США Джей Ди Вэнс. В частности, он заявил, что Зеленский должен чувствовать больше благодарности за оказанную Вашингтоном помощь.

"При всем уважении, господин президент, я думаю, что с вашей стороны неуважительно приходить в Овальный кабинет и пытаться спорить перед американскими СМИ", - заявил он.

По его словам, Зеленский "совершает нападки на администрацию, которая пытается спасти его страну от разрушения".

После этого один из журналистов, находящихся в кабинете, спросил Трампа, что случится, если президент РФ Владимир Путин нарушит соглашение о завершении огня, которое может быть заключено в будущем. На это президент США ответил встречным вопросом: "А что будет, если прямо сейчас вам на голову упадет бомба?"

Вскоре после завершения общения лидеров США и Украины с журналистами стало известно, что Зеленский покидает Белый дом, так как переговоры завершены.